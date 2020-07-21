شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 34 وفاة بكورونا و2476 إصابة وشفاء 4000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصحة السعودية 34 وفاة بكورونا و2476 إصابة وشفاء 4000، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

أعلنت وزارة الصحة السعودية فى إحاطة صحفية اليوم الاثنين، حول أخر مستجدات وباء وفيروس كورونا فى البلاد، عن تسجيل (2429) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات 253.349 حالة، مقابل شفاء (5524) ليصبح إجمالى عدد الحالات المتعافية (203,259)، كما تم تسجيل 37 حالة وفاة ليصل إجمالى حالات الوفاة 2.523 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده فى مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب فى التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتى فى تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التى هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذى أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذى قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.