شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يطلع على أبرز المشاريع الاستثمارية والإنجازات فى اجتماع مجلس إدارة أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبى للاستثمار، اطلع الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، على أبرز المشروعات والانجازات، حيث نشر بن زايد مجموعة من الصور، أثناء الاجتماع وعلق عليها، "اطلعت اليوم خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار ..على أهم المشاريع الاستثمارية والإنجازات التى حققها الجهاز ..إضافة إلى خططه المستقبلية التى تعزز موقعه الريادي على مستوى العالم"



أُثناء الاجتماع

وكان بن زايد قدم 25 مليون دولار دعما لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة " الذى يعد أحد أكبر مبادرات الاولمبياد الخاص الدولى التى تهدف إلى تحقيق الدمج فى مجال التعليم ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية مع زملائهم في المدارس وذلك بهدف التوسع العالمي في مجال الدمج ليشمل الى جانب الامارات ست دول أخرى هي.. مصر والأرجنتين والهند وباكستان ورومانيا ورواندا تحت إشراف الأولمبياد الخاص الدولى.

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جانب من الاجتماع

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلن الأولمبياد الخاص الدولي المرحلة التالية من التوسع العالمي لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة " ". تأكيداً للنجاح الذي حققه البرنامج خلال أكثر من عشر سنوات في الولايات المتحدة الأميركية وما حققه من صدى عالميا حول العالم.