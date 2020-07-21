شكرا لقرائتكم خبر عن دار الفتوى اللبنانية: 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن الوقوف فى عرفة سيكون في 9 من شهر ذي الحجة الموافق يوم الخميس الـ30 من شهر يوليو الجارى، ومن ثم فإن يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الـ31 من شهر يوليو الجاري. وأعربت دار الفتوى اللبنانية – في بيان اليوم الثلاثاء، عن تهنئتها للمسلمين عامة بعيد الأضحى المبارك، وأن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار.

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