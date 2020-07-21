شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين فى سوريا ، صباح اليوم الثلاثاء، نسخة عن أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد لدى سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، "استقبل السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم السيد خوتابا باغرات راشوفيتش، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية أبخازيا لدى الجمهورية العربية السورية.
وتابع بيان الخارجية السورية: "دار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".
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