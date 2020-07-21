شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط 6 أشخاص تورطوا في سرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن شرطة محافظة بحرة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من (6) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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