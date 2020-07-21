أردوغان: تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينال الشعب السوري حريته

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في أنقرة، نقلت تفاصيلها وكالة أنباء الأناضول: "هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات" مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم الأحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

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وأضاف "إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد".

وانتقد أردوغان من يدعون أنهم متقدمون في الديمقراطية، لصمتهم حيال "إجبار المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية"، على حد تعبيره.

وكان أردوغان قد قال في كلمة سابقة، اليوم الثلاثاء: إن "بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين".