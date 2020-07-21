وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في أنقرة، نقلت تفاصيلها وكالة أنباء الأناضول: "هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات" مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم الأحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
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وانتقد أردوغان من يدعون أنهم متقدمون في الديمقراطية، لصمتهم حيال "إجبار المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية"، على حد تعبيره.
وكان أردوغان قد قال في كلمة سابقة، اليوم الثلاثاء: إن "بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينال الشعب السوري حريته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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