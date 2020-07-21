مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس يرفض "التهديد المصري" باستخدام القوة

القاهرة - سبوتنيك. وفي بيان نقلته صفحة المجلس الموالي لحكومة الوفاق الوطني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء أن "ما صدر من البرلمان المصري من تلميح للتدخل العسكري في ليبيا، لا يعد دفاعا عن الأمن القومي المصري ذلك لأن ليبيا لا تشكل أي تهديد لأمن مصر".

وأوضح البيان أن "مجلس النواب الليبي يدين أي دعوة للتدخل العسكري في ليبيا وأي تلويح استخدام القوة أو التهديد بها. ونحن نعتبر قرار البرلمان المصري تهديدا مباشرا باستخدام القوة. وإفصاحا عن نية المساس بأمن ليبيا، ما يشكل خرقا للقانون الدولي ومخالفة للشرعية الدولية".

وأكد "رفض ما جاء بقرار البرلمان المصري الذي استند على دعوة غير شرعية لمن ينتحلون صفة مجلس النواب ومن يدعون تمثيلهم للقبائل الليبية".

وأعلن مجلس النواب المصري، في وقت سابق، موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.