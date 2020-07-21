حاخام يهودي يصلي من أجل سلامة الملك سلمان

وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية": "حاخام يهودي يصلي من أجل سلامة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يخضع لفحوصات في المشفى".

وأضافت "وجّه الحاخام دافيد روزين الرئيس الدولي لحوار الأديان في منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية دعاء بالشفاء وتمام الصحة لجلالة الملك سلمان ملك العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين".

وفي المقطع يقول الحاخام: "أتضرع إلى الله عز وجل خالق العالم مفعم بالحنان والرحمة، أن يبعث ببركات الشفاء إلى جلالة الملك سلمان ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين وراعي المقدسات الإسلامية".

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وتابع: "عسى أن يعيد إليه تمام الصحة، ويمكنه من المضي في قيادة شعبه، ودفع مبادرات سلمية في المنطقة والعالم برمته".

وقال "أنتهز هذه الفرصة بتقديم شكري لجلالته على كرامة الضيافة التي استقبلنا بها نحن أعضاء المجلس الإداري لوفد منظمة كايسيد، المركز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات، على اسم الملك الراحل عبد الله، عسى أن تأتي مثل هذه المبادرات إدراك أكثر عمقا للاحترام المتبادل بين أبناء إبراهيم عليه السلام ودفع عجلة السلام إلى الأمام في العالم".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.