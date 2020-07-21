لماذا غيرت إيران مراسم استقبال رئيس وزراء العراق

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وورد في تغريدة لمعزي، على حسابه الشخصي في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن البروتوكولات الصحية الخاصة بتفشي كورونا حدّدت البروتوكولات الرسمية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية في جميع بلدان العالم.
وأضاف: "إنه بطبيعة الحال كان متوقعا حدوث مثل هذه التغييرات في مراسم استقبال مصطفى الكاظمي، لذلك أقيمت المراسم في صالة المؤتمرات، كما أن مراسم الاستعراض وغيرها طالها التقييد"، وذلك بحسب وكالة "فارس".
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