مقتل 6 من "أنصار الله" في انفجار عبوة ناسفة في الحديدة

القاهرة- سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عن رئيس عمليات اللواء 11 عمالقة، قوله إن "عبوة ناسفة زرعها الحوثيون انفجرت بإحدى آلياتهم أثناء محاولة نشرهم مقاتليهم في المواقع المقابلة لمواقع اللواء في منطقة الحمينية غرب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وذكر أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 من عناصر الحوثيين "تحولت أجسادهم إلى أشلاء جراء الانفجار".

واتهمت القوات المشتركة الحوثيين بـ"زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها في بعض قرى حيس وغيرها من مديريات الساحل الغربي".