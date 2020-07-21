مقتل 6 من "أنصار الله" في انفجار عبوة ناسفة في الحديدة

وذكر أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 من عناصر الحوثيين "تحولت أجسادهم إلى أشلاء جراء الانفجار".
واتهمت القوات المشتركة الحوثيين بـ"زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها في بعض قرى حيس وغيرها من مديريات الساحل الغربي".
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