الدفاع التركية: ضبط ذخائر لـ"بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، ضبط كميات كبيرة من الذخائر، ومستلزمات معيشية عائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في نفق بشمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الكوماندوز التركية ضبطت كميات كبيرة من الذخائر والمستلزمات المعيشية في مخبأ سري داخل نفق، ضمن إطار عملية مخلب النمر الجارية منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت بأن فريق نزع الألغام قام بتدمير المضبوطات العائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

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وتضمنت الذخائر والمستلزمات المعيشية المضبوطة، طلقات بندقية AK-47 وقناصة من طراز ومواد متفجرة وصواعق كهربائية وأقنعة واقية، إضافة إلى مواد وأدوات أخرى يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.



يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.