البنك الدولي: حزمة تمويل لتونس بـ 700 مليون دولار

تونس / عائدة بن سالم / الخليج 365
أعلن البنك الدولي، حصول تونس خلال 2020، على حزمة تمويل تتراوح بين 600 - 700 مليون دولار، من عدة مؤسسات مالية دولية، ضمن برنامج إصلاحي لمساعدة الحكومة على الاستجابة والتصدي لأزمة جائحة كورونا.
وأوضح البنك في بيان له، الثلاثاء، أن "البرنامج الإصلاحي، يأتي في إطار حزمة مساندة دولية منسقة مع مساعدات على صعيد الاقتصاد الكلي والإدارة المالية من الاتحاد الأوروبي".
وتضررت المالية العامة لتونس بشدة خلال الشهور الماضية من 2020، بفعل التبعات الاقتصادية السلبية للفيروس، وتوقف قطاعات حيوية لأكثر من 3 شهور أبرزها السياحة.
وأشار البنك إلى مساندة استثنائية منه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خضم صدمات اقتصادية مزدوجة.
وزاد: "إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي الحالية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبلغ 20 مليار دولار".
وحتى الإثنين، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 1381؛ منها 50 وفاة، و1099 حالات تعاف.
وبينما بدأت تونس تسجل سيطرة على تفشي الوباء محليا، إلا أن ضعف الطلب عالميا وتأثر القطاعات الاقتصادية المحلية، تضغط على عودة عجلة الأنشطة كما كانت قبل الأزمة.
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