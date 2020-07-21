محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتى فلسطيني مدى الحياة

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، بسجن فتى فلسطيني، مدى الحياة، بعد اتهامه بقتل مستوطن إسرائيلي طعنا بسكين، عام 2018.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن محكمة "عوفر" العسكرية، وسط الضفة الغربية، قضت بسجن الفتى خليل جبارين (17 عاما)، مدى الحياة ودفع غرامة مالية.
وتتهم النيابة الإسرائيلية الفتى جبارين، بقتل المستوطن الإسرائيلي، الحاصل أيضا على الجنسية الأمريكية، آري فولد، طعنا بسكين في مستوطنة "غوش عتصيون" في جنوبي الضفة الغربية.
وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت جبارين بالقتل العمد، في وقت سابق من هذا العام.
وكان فلود قد أطلق النار وأصاب الفتى جبارين قبل وفاته متأثرا بطعنه، فيما تم اعتقال الفتى منذ ذلك الحين.
وتقول هيئات فلسطينية إن نحو 4700 فلسطيني معتقلون في السجون الإسرائيلية، بينهم عدة مئات مسجونين مدى الحياة بتهمة قتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
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