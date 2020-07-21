اجتماع بين حركتي "فتح" و"حماس" بغزة

غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365-

عقد وفدان من حركتي، التحرير الوطني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، الثلاثاء، اجتماعا، في إطار "الجهود المشتركة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وصفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وقالت الحركتان، في بيان مشترك صدر عنهما، ووصل وكالة الخليج 365، إن الاجتماع ناقش "آليات عقد المهرجان الوطني، ضد مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية".

وكانت الحركتان قد أعلنتا أمس الاثنين، عن اتفاقهما على تنظيم مهرجان مشترك بغزة، رفضا لصفقة القرن، ومخططات الضم.

وترأس وفد حركة "فتح" المشارك في الاجتماع، عضو اللجنة المركزية أحمد حلّس، بينما ترأس وفد حركة "حماس"، عضو المكتب السياسي، خليل الحيّة، وفق البيان.

ولم يتم تحديد موعد المهرجان، لكن تصريحات صدرت عن الحركتين قالت إنه "سينظّم في الأيام القادمة".

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وسيتضمن المهرجان، بحسب الحركتين، كلمة للرئيس محمود عباس ولقادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية البدء بخطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في 1 يوليو/ تموز الجاري، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن نتنياهو، أعلن عن تأجيل الخطوة، في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية حيالها.

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