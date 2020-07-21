شرطة الزلفي تفبض على شخص قام بسرقة ١٢ رأس من الأغنام

الخليج – حسان الطريقي : تمكنت فرق البحث والتحري والدوريات الأمنية بشرطة محافظة الزلفي وبمتابعة مستمرة من مدير شرطة الزلفي من القبض على شخص قام بسرقة عدد ١٢ رأس من الأغنام من مزرعة أحد المواطنين والتوجه بها إلى إستراحته, لبيعها في موسم الأضاحي وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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