أرض الكنانه .. وقيادة العرب

تميزت أرض مصر بأنها مهد للحضارات العريقة في عمق العصور ومكمن الآثار المنحوتة في صلب الصخور ولها أقدم وأطول تاريخ دولة في العالم وهي السبّاقة عن بقية الدول العربية في الدخول إلى العصر الحديث عقب الإحتلال الفرنسي وهي تملك أقوى جيش في الدول العربية وتعد مصر الأكثر كثافة سكانية ولها الهيمنه الإعلامية عربياً وهذه الأشياء يتفق عليها الغالبية ولا خلاف في ذلك.

إلا أنه أحيانا عندما تتردد في بعض المجَمّعات العمومية او الثقافية وحتى عند بعض الرسميين أو المحللين الإعلاميين العرب عبارة مضحكه تقول أن مصر ستقود العرب ، ولا أعلم ما هو مفهوم القيادة لديهم وما هي معاييرها لكي أستطيع اقناع هؤلاء أنهم مخطئون ، وهل ما تميزت به مصر من أقدمية تاريخية وحضارات بشرية وغيرها مما ذكرته في مطلع هذا المقال يؤهلها إلى قيادة العالم العربي كما يردده سادتي المخطئون؟

واذا كانت الحقائق لا تقبل التشكيك فإن الإتجاه الواقعي لقيادة التكتلات الدولية بالمعنى الكامل للقيادة ليس بالأمر السهل الذي يظنه البعض فهي تحتاج إلى عملية تكاملية سياسية عسكرية اقتصادية ثقافية تكنولوجية ضخمة ذات إمكانيات هائلة وتكاليف ترليونية بالإضافة الى أنه لابد للدولة القائدة أن تكون حاضنةً لغالبية مؤسسات القرار في المنطقة وأن تمتاز عملتها بالقوة التي تمكنها من ربط عملات التكتل بعملتها وإذا نظرنا إلى مصر فإنه لا قِبَل لها بهذه الأمور وليس لأي دولة عربية أن تدرك ذلك في المستقبل القريب.

ولنضرب مثلاً القيادة الأمريكية للعالم وما يتبعها من تكاليف باهظة لإدارة الأساطيل والقواعد التي تنتشر في عدد من الأقاليم المتفرقة حول العالم حيث تقدر الميزانية السنوية للعام ٢٠٢١ لوزارة الدفاع الأمريكية وحدها بما يزيد عن ٧٥٠ مليار دولار أي أنها تعادل أضعاف ميزانيات الدول العربية مجتمعة.

ومع ذلك فقد يعتقد البعض أن وقوف مصر الى جانب الأشقاء الليبيين ودفاعها عن أمنها القومي المرتبط بالأمن القومي الليبي والعربي والتصدي لأطماع الإحتلال التركي قيادةً للعرب بينما هو واجب حتمي لابد من القيام به لحماية أراضيها وأمنها وإلا ستؤول الأمور الى أسوأ مما هي عليه الآن وذلك بالتزامن مع أزمة سد النهضة التي تستهدف العمق المصري والتي تشير الى أن الحل العسكري قد يكون الخيار المطروح على الطاولة في حال فشلت جميع المساعي الدبلوماسية ولذلك فما ستقدم عليه مصر في الفترة القادمة سيكون قراراً مستقلاً بالعمل على حماية مصالحها بقيام حرب مفروضة لابد عنها وبمشاركة بعض الدول العربية وبذلك تقود التحالف العربي في (ليبيا)كما قادت السعودية التحالف العربي في (اليمن).

كتبه: سعيد ابوجلوي