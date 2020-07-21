شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الحج»: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصريح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته: إنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.
وتابع أن هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، لذلك هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.
وفي سياق متصل، قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج: “إن التحايل مرفوض وغير مقبول في أمور دنيوية، ولا أتوقع أن شخصًا عاقلًا قد يلجأ للطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج”.
وأضاف: “لا زالت التعليمات السابقة مستمرة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة القادمة”.
من جانبه، قال قائد مركز القيادة والسيطرة: “سيُشغّل المركز بمشعري منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية لهذا العام”.
وأضاف: “5 محاور رئيسية يعتمدها المركز في خطته لهذا العام (الأمني، والتنظيمي، والرقابي، والتنسيقي، والإنساني)”.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الحج»: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.