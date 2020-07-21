شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الحج»: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصريح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته: إنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.

وتابع أن هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، لذلك هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.

وفي سياق متصل، قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج: “إن التحايل مرفوض وغير مقبول في أمور دنيوية، ولا أتوقع أن شخصًا عاقلًا قد يلجأ للطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج”.

وأضاف: “لا زالت التعليمات السابقة مستمرة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة القادمة”.

Advertisements

من جانبه، قال قائد مركز القيادة والسيطرة: “سيُشغّل المركز بمشعري منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية لهذا العام”.

وأضاف: “5 محاور رئيسية يعتمدها المركز في خطته لهذا العام (الأمني، والتنظيمي، والرقابي، والتنسيقي، والإنساني)”.