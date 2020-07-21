الناشطة السعودية هند القحطاني: لا أرى عيبا في التسويق للانجيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الرياض - الخليج 365

اعتبرت الناشطة السعودية، هند القحطاني، أنها لا ترى عيبا في التسويق للانجيري؛ لأنها تعدّه منتجا كأي منتج آخر يحتاج لتسويق.

جاء ذلك خلال رد الناشطة السعودية على الانتقادات التي تعرضت لها بعد استعراضها للملابس الداخلية لعمل دعاية للشركة المنتجة.

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وقالت القحطاني عبر “سناب شات”: “أنا أمس تعرضت لبعض الانتقادات.. لكن اللي أبغى أقوله إن اللانجيري تسويق مثل أي تسويق ثاني.. وهو منتج مثل أي منتج في العالم، وأنا كنت حريصة أقدم لكم أفخر شيء.. وأنتي تستحقين أن يكون عندك منه قطعة لأنه الأفخر في العالم”.

وأضافت: “اللانجيري مناسب إنه يقدم كهدية مليئة بالأنوثة يعني ممكن تقدمي هدية لصديقتك المخطوبة أو هتتزوج.. وأنا ٣٠٪ من متابعيني رجال، قدم لزوجتك هدية فاخرة منه”.

وكانت هند القحطاني، قد عادت لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو جريئا لها، ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجبري” لتستعرضه على جسدها لمتابعيها