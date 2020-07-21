بدر صالح: تدريب رديف خورفكان ليس تنازلاً.. ونتطلع لتطوير مواهب النادي

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي خورفكان مع المدرب المواطن بدر صالح لقيادة الفريق الرديف بالنادي، وسبق لصالح العمل بنادي خورفكان كمدرب للفريق الأول كما عمل بالعديد من أندية الدولة إلى جانب المنتخبات الوطنية، وكان لاعباً بنادي خورفكان ”الخليج 365”.

من جهة أخرى تعاقد خورفكان رسمياً مع الكولومبي أورلاندو بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وينتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات في الساعات المقبلة.

وعبر بدر صالح عن سعادته بالعودة للعمل بنادي خورفكان، واعتبر أن تدريب الفريق الرديف ليس تنازلاً وقال: «على العكس ليست لدي مشكلة في تدريب أي فريق بالنادي، هذا بيتي وأنا مدرب أحب العمل وتقديم خبراتي ومساعدة الشباب والموهوبين في إبراز قدراتهم، تعاقدي مع خورفكان فيه مصلحة للطرفين، فبالنسبة لي أعادني إلى العمل من جديد بعد أن توقفت لفترة وأنا متحمس للغاية، وأتطلع إلى تقديم منتج جيد، هناك لاعبون شباب لم يصلوا للفريق الأول ولم يلتحقوا بالمنتخبات، علينا مساعدتهم وتقديم كل اللازم لهم ليعلنوا عن أنفسهم».

وأضاف: «بالطبع وجود خليل غانم كلاعب كبير ونجم مونديالي على رأس شركة كرة القدم سيساعدنا كثيراً، وأود أن أشكره وكافة أعضاء الشركة على هذه الثقة الكبيرة، كما أود أن أشيد بالنهج الذي انتهجوه بإعادة أبناء خورفكان إلى ناديهم من جديد على صعيد التدريب بعد أن غادروا النادي وعملوا في أندية أخرى في السابق وهذه خطوة جيدة تحسب لإدارة النادي وللشركة تحديداً».

وأكد بدر صالح أن الإدارة الحالية تعمل بجد من أجل تطوير الفريق الأول والتأسيس لعمل كبير في الفرق الأخرى والمراحل السنية وهدفهم خدمة النادي بإخلاص وتجرد، معتبراً أن الأجواء مهيأة في خورفكان للعمل المثالي.

وأنهى بقوله: «أتمنى أن يوفق الفريق في البقاء في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي فوجوده في الدوري ينعكس إيجاباً على العمل في النادي بصورة عامة ويساعد على تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف، وأدعو جميع أبناء خورفكان إلى مساندة فريقهم والوقوف خلفه في الموسم المقبل ليحقق النتائج التي تضمن له الاستمرار في دوري الخليج العربي مجدداً».