شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يمدد عقد لاعب وسطه داير حتى 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، تمديد عقد لاعب وسطه الدولي إريك داير حتى عام 2024.

وفرض داير (26 عاماً) نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن يقال الأخير من منصبه، تاركاً مكانه للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أوكل للاعب مهمة قلب دفاع.

ونشأ داير من خلال «40 مباراة دولية» في البرتغال، وتكوَّن في صفوف سبورتينج لشبونة قبل الانتقال إلى توتنهام عام 2014.

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