شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «أبطال آسيا للصالات» في ماليزيا 3 سبتمبر القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أكد خميس حسن الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعضو لجنة كرة القدم للصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اللجنة قررت إجراء قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات عن بُعد عبر تطبيق «زوم» من مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في الـ12 من ظهر يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
يذكر أن البطولة ستكون في ضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف الدول الآسيوية، وفي مقدمتهم الأندية العربية وهم أبطال الدوري في الموسم الماضي من دول: الإمارات والكويت والعراق ولبنان.
وأشاد خميس الشامسي بالحراك الذي تعيشه كرة الصالات في الدولة خلال فترة جائحة كورونا؛ من خلال استضافة وتنظيم العديد من الندوات التطويرية للعبة والتحكيم في المنطقة الخليجية والوطن العربي بصفة عامة، كما أشاد بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم للعبة والجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، كما تمنى لشباب الأهلي كل التوفيق في الفترة القادمة التي يتأهب فيها لتمثيل الوطن في دوري أبطال آسيا لكرة الصالات 2020.
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