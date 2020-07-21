الشيخة جواهر توجه بإطلاق حملة «رحلة الصيف الرياضية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

بتوجيهات حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، باستمرار المؤسسة في تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية تلبي رغبات واحتياجات منتسبات المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حملة «رحلة الصيف الرياضية» التي تستمر حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، والعمل بتفاعل لمنح الفرد الصحة الجيدة.

وتتضمن الحملة أنشطة حافلة بالفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية المناسبة المتنوعة الهادفة لكسر روتين الصيف بأنشطة نافعة ومفيدة تناسب كل فئات المجتمع، كما تمتاز بإزكاء حب العمل التفاعلي الجماعي، وإضفاء طابع الشغف لشغل وقت الفراغ بأنشطة نافعة ومفيدة.

وكشفت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن تفاصيل الحملة التي تعد الأضخم في فترة الصيف، مؤكدة أنها تؤكد استمرارية نشاط المؤسسة الذي لا يتوقف على مدار العام، بهدف تقديم كل ما هو مفيد للرياضيات المنتسبات للمؤسسة والمجتمع بوجه عام، من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من الرياضة، مشيرة إلى أن الحملة ستشكل إضافة لرصيد الأنشطة الناجحة التي دأبت المؤسسة على تنظيمها خلال الفترة الماضية بتميز وتفرد، وشهدت مشاركات قياسية، كما واكبت تداعيات جائحة «كورونا»، حيث تواكب رحلة الصيف الرياضية، فترة الصيف بفعاليات تناسب الكبار والصغار، وأصحاب كل الاهتمامات الرياضية والثقافية والترفيهية لتجعل من هذه الفترة فرصة مميزة لممارسة أنشطة تعود بالفائدة على الجميع.

وأضافت: محتوى النشاط الذي تتضمنه الرحلة يشتمل على الكثير من التفاصيل المشوقة، لاستقطاب المتفاعلين ومنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم، علاوة على تثقيفهم بالكثير من الأمور المتعلقة بالرياضة والثقافة والحياة بوجه عام، كما تمتاز الأنشطة بالترفيه والتفاعل الرياضي الإيجابي، حيث تجمع «الرحلة» فعاليات متعددة عن الصحة والرياضة تشمل أنشطة للكبار والأطفال، و‪ منها المخيم الصيفي، ومسابقات وجلسات حوارية، والعديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والرياضية، كما تتضمن البرامج المخيم الصيفي الافتراضي للأطفال وحصصاً في رياضة الكاراتيه عن بعد، وبرنامج أصداء رياضية الذي سيعرض قصصاً ملهمة للموهوبين والموهوبات في الصحة والرياضة