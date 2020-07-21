عمار النعيمي: الاستثمار بالعنصر البشري الهدف الأسمى للإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إن الاستثمار في العنصر البشري هو الهدف الأسمى لدولة الإمارات منذ قيام اتحادها، حيث سخّرت القيادة الرشيدة الإمكانات كافة في سبيل توفير كل ما من شأنه تنمية قدرات المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته من مواطنين، ومقيمين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق الدورة الأولى من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان التي أقيمت فعاليتها، أمس الثلاثاء، عن بعد.

ويسعى البرنامج الذي تنظمه حكومة عجمان برعاية سموه، ويتخذ شعار «صيفنا سعادة»، إلى استغلال أوقات فراغ أبناء المجتمع في إمارة عجمان، من خلال مختلف الفعاليات المعرفية والثقافية، والرياضية، والترفيهية.

وأكد سموه أن رأس المال البشري هو أساس تنمية الدول ومصدر قوة الأمم، وتثبت لنا التجارب دائماً أن الحضارات على مر التاريخ قامت على أساس المهارات البشرية، وهو النهج الذي سار عليه الآباء المؤسسون في دولة الإمارات، وهو ذات النهج القائم حتى يومنا هذا لضمان خلق اقتصاد مستدام قائم على العلوم، والمعرفة.

وأوضح أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى الأساس المتين لهذه الدولة من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار في مواهب ومهارات أبناء الوطن، وقد أسس لذلك المدارس والجامعات ومراكز التدريب، وأطلق البرامج والمشاريع العلمية والمعرفية بهدف إنشاء جيل من الشباب المتسلحين بالعلم، والمعرفة، والخبرة.

وقد حضر سموه، جانباً من الجلسة الافتتاحية التي نظمها البرنامج تحت عنوان «الموارد الخضراء كيف نستثمر الطاقات المجتمعية» التي قدمها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين إلى جانب الفئة المستهدفة من أبناء المجتمع من أسر، وشباب، ويافعين.

وتنطلق الدورة الأولى من برنامج «صيفنا سعادة» خلال فترة الإجازة الصيفية لعام 2020 ابتداءً من 25 يوليو/ تموز الجاري، وحتى 25 أغسطس/ آب المقبل، بالتعاون والشراكة مع 11 جهة حكومية محلية، واتحادية، وبمشاركة جهات من القطاع الخاص لضمان استحداث أفضل البرامج المعرفية والتدريبية القائمة على أساس التعلم والترفيه لمختلف أبناء المجتمع باستخدام أفضل الأساليب والوسائل الحديثة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالاهتمام الذي توليه حكومة عجمان للشباب وتوفير كل الإمكانات لتنظيم فعاليات صيفية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع، وتسعى إلى تعزيز الترابط المجتمعي، واستثمار الطاقات، وتنمية المهارات، والمواهب خلال فترة الصيف.

وعبر عن اعتزازه بمشاركة كوكبة من فتيات وشباب الوطن في البرامج الصيفية لحكومة عجمان، بهدف استغلال مواهبهم وإبداعاتهم وصقلها من خلال تنظيم العديد من الورش والأنشطة، من بينها الفنون والثقافة والرياضة والترفيه والتي تنظم جميعها عن بعد هذا العام، بسبب الظروف التي يمر بها العالم لضمان سلامة وأمن المشاركين. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجميع.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن تنظيم فعاليات خلال الإجازة الصيفية له دور إيجابي على الفئات المشاركة، والأسرة، والمجتمع، حيث نسعى لتطوير وتصحيح سلوكات الأبناء وصقل معارفهم وإبداعهم، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تشارك في تلك البرامج الصيفية من خلال تنظيم دورة تحت عنوان شرطة المستقبل كل عام للفئة العمرية من 10 إلى 16 سنة للذكور، والإناث.

وأوضح أن جرائم الأحداث خلال فترة الصيف تصل عادة إلى صفر، والسبب يرجع إلى التحاق الكثير من الطلبة بهذه الفعاليات.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد بهذه المناسبة، أن الوزارة تفخر بشراكتها في انطلاق الدورة الأولى من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان الهادفة إلى تعزيز قدرات أبناء المجتمع وصقل مهاراتهم، وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم.

وقالت إن أجيال الوطن هم الثروة الأغلى التي يفخر بها وطننا العزيز لذلك يجب علينا أن نحافظ عليهم، وننمي فيهم حس المعرفة والإبداع من خلال مبادرات وطنية تجمع بين العلم والثقافة والفنون والأدب والرياضة والتكنولوجيا والترفيه.

من جانبه، أكد أحمد الرئيسي المشرف العام على برنامج «صيفنا سعادة» أن البرنامج تم وضعه بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في صناعة محتوى متميز قائم على المعرفة والتفاعل بين المشاركين، إضافة لإدراج الرياضة والترفيه في البرنامج إلى جانب الرياضات الإلكترونية، بما يراعي كل إجراءات الصحة والسلامة والوقاية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة.

وبرامج «صيفنا سعادة» سيتم عقدها بشكل كامل في هذا العام بنظام المشاركة «عن بعد» نظراً للظروف الخاصة بأزمة «كوفيد 19» لضمان صحة وسلامة المشاركين، وأسرهم، حيث تم تفعيل منصة متكاملة للتسجيل والمشاركة في مختلف فعاليات البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني ajsummer.ae وعبر منصات البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

(وام )