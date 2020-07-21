الفوت فولي أبرز فعاليات أسبوع الرياضات الشاطئية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون رياضة الفوت فولي الشاطئية الشهيرة إحدى أبرز الألعاب الرياضية في قائمة فعاليات أسبوع الرياضات الشاطئية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية على شاطئ كايت بيتش في جميرا، ويتضمن الحدث خمس بطولات شاطئية.

وستضفي بطولة الفوت فولي المزيد من الحماس والإثارة على فعاليات أسبوع الرياضات الشاطئية نظرًا لشعبيتها الكبيرة، وتقام البطولة من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الجمعة المقبل 24 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم السبت 25 منه، وتنظم البطولة بالتعاون مع أكاديمية ايه إف سي الرياضية، وتشارك في البطولة 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار وتقام بنظام اللعب الزوجي.

وتعد رياضة الفوت فولي من الرياضات ذات الشعبية المتزايدة خلال السنوات الماضية، وهي تلعب بنظام الكرة الطائرة الشاطئية ومشابهة لها في تقسيم الملعب، لكن يكون اللعب فيها دون استخدام اليدين أو الذراع، ويمكن للاعب ضرب الكرة بالرأس أو الصدر أو القدم وعدم السماح لها بلمس الأرض، وتتطلب هذه الرياضة توازنًا كبيرًا في اللعب حتى يتم التحكم في الكرة كما تتطلب القدرة على التحمل والتركيز، وردود الفعل السريعة أثناء اللعب، وتعد هذه الرياضة من الرياضات الشيقة التي يمكن لأي شخص أن يلعبها، وهي نجحت في جذب العديد من نجوم كرة القدم العالميين، خصوصاً في البرازيل التي تُعد مهد هذه اللعبة التي انطلقت من شواطئها عام 1965.

وتنطلق بطولة الريشة الطائرة الشاطئية لفئتي الرجال والسيدات في ذات التوقيت، وسيتم إعداد ملاعب مخصصة للريشة على شاطئ كايت بيتش، وتشارك فيها 10 فرق تتنافس في 35 مباراة ضمن خمس فئات، هي فئة الفردي والزوجي للرجال والنساء والمختلط الزوجي، وينظم المجلس البطولة بالتعاون مع لجنة الإمارات للريشة الطائرة، وتتاح فيها المشاركة لجميع فئات المجتمع من الهواة والمحترفين ومنتسبي الأندية والأكاديميات.