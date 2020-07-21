إيران والعراق يخططان لرفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

وذكر المسؤول أن الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
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وأضاف "تهيئة الأرضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين إيران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران".
كما سيتم التطرق إلى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباء والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا، وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها .
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