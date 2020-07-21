وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "واصل عمال الكهرباء في الحسكة اعتصامهم أمام مقر الشركة لليوم الـ25 مطالبين بإعادتهم إلى عملهم لإتاحة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة".
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ولكن، وبتاريخ 11 يوليو/تموز الجاري، تمكن العاملون في المؤسسة السورية للحبوب بمدينة الحسكة من استعادة مقر عملهم بعد اعتصامات استمرت لمدة 16 يوماً بعد دعم روسي.
وبعدها بيوم، أي بتاريخ 12 يوليو، استول تنظيم "قسد" على مركز الاتصالات في قرية صفيا شمال مدينة الحسكة السورية وأوقف عمله بعد إخراج العاملين منه "بقوة السلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر مواصلة أعمال الاستيلاء... "قسد" لا تكترث لاعتصام عمال شركة الكهرباء المتواصل لليوم الـ 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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