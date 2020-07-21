شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الهلال الأحمر» في الباحة يعلن إصابته بـ«كورونا».. ويكشف عن حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي باسم “الهلال الأحمر” في منطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال “الزهراني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد لله على كل حال وفي كل حال الحمد لله من قبل ومن بعد، اليوم تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)”.
وأضاف المتحدث باسم “الهلال الأحمر” في الباحة: “أبشركم أموري طيبة دعواتكم لي، أحب أشكر كل من سأل واتصل، وأعتذر ممن لم أستطع الرد عليه وألتقيكم على خير”.
وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن “وزارة الصحة”؛ فإن الحالات المؤكَّدة المصابة بكورونا ارتفعت إلى ٢٥٣ ألف، فيما بلغت حالات الشفاء ٢٠٣ ألف، وسجلت المملكة ٢.٥٢٣ حالة وفاة بالفيروس.
وذكرت الوزارة، أن نسبة التعافي بلغت 80.23%، ونسبة الوفيات 1%؛ من إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ ظهوره في المملكة.
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