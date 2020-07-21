شكرا لقرائتكم خبر عن براتب شهري ومزايا أخرى.. «التأمينات» تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى«برنامج النخبة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثي التخرج من الرجال والنساء للانضمام إلى برنامج النخبة الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وعرضت “التأمينات” مزايا الانضمام للبرنامج بحصول المشترك على راتب شهري وتأمين طبي وتدريب على رأس العمل وعدد من الدورات التدريبية، مشيرة إلى أن البرنامج له مسارين هما مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات.

وأشارت “التأمينات” إلى المهارات التي يجب أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات بها وهي: (الإدارة الصناعية – إدارة العمليات – هندسة صناعية – إدارة الجودة – إدارة نظم المعلومات – إدارة أعمال – علوم الحاسب – هندسة الحاسب – نظم المعلومات).

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كما أعلنت التأمينات شروط الانضمام للبرنامج: وهي أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية و أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم. وأن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لعام 2020م.

ومن بين اشتراطات القبول ألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن التالي: 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4) أو 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5). كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً من التقويم الميلادي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

وأكدت أن انطباق الشروط لا يعني القبول وإنما سيخضع المرشحين للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج، فيما بيّنت المؤسسة أن آخر موعد للتقديم هو 23/07/2020 وللتقديماضغط هنا.