60 ألف إصابة بكورونا في أوكرانيا.. وتسجيل أعلى حصيلة وفيات في إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، الثلاثاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 60166 حالة، وسجلت البلاد 1518 حالة وفاة حتى 21 يوليو/تموز الجاري.

وكان الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، قد قال الأسبوع الماضي، إن الأوكرانيين سئموا إجراءات العزل العام المفروضة؛ بسبب تفشي الجائحة، ويتعين على الحكومة التريث قبل اتخاذ قرار بتمديدها.

في سياق متصل، أعلنت إيران عن تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحات متلفزة: للأسف فقدنا 229 من مواطنينا؛ بسبب كوفيد-19، في الساعات

الـ24 الماضية، مضيفة: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفاً و634 وفاة، وأعلنت إيران عن حصيلة 221 وفاة بكوفيد ـ19 في 9 يوليو/تموز الجاري.