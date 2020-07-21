«مهرجان ليوا» يوزع طن رطب على كوادر خط الدفاع الأول بمستشفيات الظفرة

تزامناً مع مهرجان ليوا للرطب 2020 بدورته 16، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وبمبادرة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، تم توزيع طن رطب من أجود الأنواع، لكوادر خط الدفاع الأول العاملين في مستشفيات الظفرة، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، استجابة لحملة (شكراً خط دفاعنا الأول) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتقديراً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».



وسام شرف:



وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن خط دفاعنا الأول يعتبر وسام شرف لكل من يقيم على أرض الإمارات من مواطنين، ومقيمين، الذين يقدمون التضحيات من أجل صحة وسلامة المجتمع، وقد حرصنا على توجيه رسالة شكر لهم من خلال 100 «مخرافة» مقدمة من مزارع منطقة الظفرة بإجمالي وزن يبلغ 1000 كيلوجرام (طن)، بحيث تصلهم إلى مواقع عملهم بالتنسيق مع مستشفيات منطقة الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة».

وأضاف أن اللجنة المنظمة للمهرجان تحرص دوماً على دعم وتقدير الشرائح المجتمعية التي تساهم في تعزيز السلامة والصحة العامة، وقيم التكافل المجتمعي، مقدماً أروع كلمات الشكر والتقدير الخاص لكوادر خط الدفاع الأول على ما يقومون به من تضحيات خلال الوقت الراهن، وسعيهم الدؤوب في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع ووقايته، وحرصهم الدائم على تقديم الخدمة للجميع، سواءً من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، أو من خلال العمل الميداني، وصولاً لكل فرد في المجتمع.

وأكد المزروعي أن اللجنة المنظمة للمهرجان وبالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بتطبيق أعلى معايير التعامل الأمن مع الغذاء خلال تجهيز الرطب، وذلك للتأكد من سلامة المنتج قبل خروجه من موقع المهرجان، حيث يتم إجراء المتطلبات الوقائية والاحترازية وعمليات التعقيم المخصصة عند التعامل مع الرطب والفاكه خلال المهرجان، كما يتم توعية المزارعين بذلك لضمان وصول الغذاء بأمان للمستهلك.



استحسان الكوادر:



من جانبه، توجه سعيد محمد المزروعي، مدير مستشفى مدينة زايد، بالشكر والتقدير لإدارة المهرجان على مبادرتها الطيبة بتقديمهم سلال الرطب الفاخر لكوادر خط الدفاع الأول في مستشفيات الظفرة،

وأكد أن المبادرة لقيت استحسان الكوادر العاملة في مستشفيات الظفرة، حيث تم تقديم الرطب الطازج القادم من مزارع ليوا، والذي يؤكد المبادرات الطيبة التي يقدمها المهرجان لخدمة المجتمع، ومنطقة الظفرة.

كما عبرت الكوادر الطبية والعاملون بالمنشآت الصحية في مستشفيات الظفرة، عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من إدارة مهرجان ليوا للرطب، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات من شأنها رفع المعنويات والقدرة على العطاء والتضحية والاستمرار في أداء الواجب الوطني تجاه المجتمع.

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إعلان نتائج مزاينتي الخلاص :



وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، أسماء الفائزين في مزاينة الخلاص (شوط مفتوح)، ومزاينة الخلاص لمزارع منطقة العين، مسابقة سلة فواكه الدار، حيث تستمر المنافسات في بقية المسابقات لغاية 23 يوليو/ تموز الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأسفرت مزاينة الخلاص (شوط مفتوح) التي خصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، عن فوز عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، بالمركز الأول، والمركز الثاني سعيد سالم جابر سعيد المنصوري، المركز الثالث جابر علي مرشد خميس المرر، المركز الرابع سالم علي مرشد خميس المرر، المركز الخامس حميد جابر سلطان بتال المرر، المركز السادس مبارك سالم سعيد المنصوري، المركز السابع سيف بخيت سيف مرشد المرر، المركز الثامن محمد علي مرشد المرر، المركز التاسع عبيد علي مرشد خميس المرر، المركز العاشر محمد سيف مرشد المرر.

وفي مزاينة الخلاص لمزارع منطقة العين، التي خصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، حصد المركز الأول مطر علي مفتاح محمد الشامسى، المركز الثاني سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، المركز الثالث حميد سعيد محمد سلطان العرياني، المركز الرابع راشد سعيد محمد سلطان العرياني، المركز الخامس علي سعيد حمودة خميس العرياني، المركز السادس مبارك محمد مفتاح الشامسي، المركز السابع راشد حمد مصبح فارس الشامسي، المركز الثامن راشد علي مفتاح الشامسي، المركز التاسع حمد سيف محمد آل سالمين، المركز العاشر مبارك محمد طالب الهضعه الشريفي.

وفي مسابقة سلة فواكه الدار، تم منح المركز الأول مكرر لكل من علي عتيق محمد عطشان الهاملي من محضر الرقيعة في ليوا، وشليويح مطر سيف حمدان المنصوري من مدينة زايد، وتم منح كل واحد منهم جائزة قدرها 200 ألف درهم، وبجموع بلغ 400 ألف درهم.