الحمرية ينفذ دورتين في الشطرنج والسباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثف نادي الحمرية وفي إطار فعالياته لملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين من برامجه الرياضية من خلال تنفيذه لدورتين الأولى في الشطرنج والثانية في السباحة لمنتسبيه؛ وذلك عن بُعد باستخدام التواصل المرئي؛ بهدف رفع قدرات منتسبيه.

وتعد دورتا الشطرنح والسباحة من الدورات الرياضية المتقدمة التي حرصت إدارة ملتقى الحمرية على تنفيذها، وإفادة المشاركين من مهاراتها وخططها خلال تواصلهم المرئي باستخدام أحدث برامج التدريب، وإطلاعهم على مختلف المهارات اللازمة لممارسة تلك الرياضات.

وتقدم حصص الدورة التدريبية في مجال الشطرنج ضحى المعلم بينما يقدم الدورة التدريبية في السباحة أحمد جمال الدين.

وتحقق الدورتان تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين من مختلف الأعمار وإقبالهم اليومي على متابعة الحصص التي تبث من خلال منصة زووم الإلكترونية وتتيح ميزة التفاعل مع المدربين وتوجيه الأسئلة إليهم وتمكينهم من التدرب من خلال المحاكاة والمتابعة البصرية.

وأفاد عيسى الشامسي مدير ملتقى الحمرية الصيفي الـ26 الافتراضي أهمية تنظيم ملتقى الحمرية لعدد من الدورات الرياضية والتي من بينها الشطرنج والسباحة ضمن فعاليات وأجندة البرامج الصيفية في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.