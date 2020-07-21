أبوظبي تشرع في تطبيق المرحلة الأولى لمبادرة «العمل عن بُعد» لـ180 موظفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة نظام «العمل عن بُعد» لنحو 180 موظفاً في عدد من التخصصات؛ وذلك بعد نجاحها منذ بدء أزمة «كوفيدـ 19» بتطبيق هذا النظام بنسبة 100% على كافة الموظفين، ويأتي ذلك في إطار حرصها على توفير بيئة عمل مثالية؛ تعزز من إنتاجية الموظفين، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وقيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ويشكل موظفو اقتصادية أبوظبي، الذين تم تطبيق سياسة العمل «عن بُعد» عليهم بعد العودة إلى العمل من المكاتب ما نسبته 23.87% من إجمالي عدد موظفي الدائرة، ويعدون أول فئة من الموظفين المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وخدمة المتعاملين.



الشرفاء: النتائج الإيجابية خلال جائحة «كورونا» شكلت حافزاً لتطبيق المبادرة



وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: إن النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الدائرة خلال فترة تطبيق نظام «العمل عن بُعد» بنسبة 100% لكافة موظفي الدائرة؛ بسبب تداعيات جائحة كوفيد ـ 19 كانت حافزاً لتطبيق هذه المبادرة، والبدء في تعزيز عدد من الوظائف والتخصصات التي أظهرت إنتاجية عالية، وجودة وتميزاً في الأداء المؤسسي.

وأضاف: نعكف حالياً على إعداد سياسة شاملة لنظام العمل عن بُعد وتطبيقها على عدد من التخصصات والوظائف، بما يعزز من قدرة الدائرة على تبني منظومة عمل استشرافية وسبّاقة، قادرة على تحقيق أقصى درجات الإنتاجية، وخلق بيئة عمل جاذبة؛ تسهم في تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات، تماشياً مع التوجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أنه منذ بداية أزمة جائحة كوفيدـ 19 والتي فرضت على كافة الجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بُعد بنسبة 100% حقق موظفو الدائرة نجاحاً كبيراً في الإنتاجية واستمرارية الأعمال؛ حيث استمرت الدائرة بنفس الكفاءة والتميز في تقديم كافة خدماتها إلكترونياً وبنسبة 100% إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات الداعمة لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وتميزت بمهنية عالية منذ بدء أزمة جائحة كوفيدـ 19.

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البلوشي: تلبي احتياجات الأعمال في إنجاز المعاملات إلكترونياً



من جهته، قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة: تهدف هذه المبادرة النوعية إلى توفير بيئة عمل محفزة لموظفي الدائرة، وتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات بسلاسة ومرونة وسرعة وجودة عالية، إضافة إلى تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال؛ عبر إنجاز معاملات التراخيص الاقتصادية إلكترونياً، وتوفير الأدوات والممكنات المطلوبة؛ لتطبيق آليات العمل عن بُعد والتي تنعكس بشكل مباشر على تقليص الجهد والوقت على الموظفين والمتعاملين.

وأوضح: إن المبادرة ركزت في مرحلتها الأولى على فئات من موظفي الرقابة والتفتيش وخدمة المتعاملين الذين باتوا يتعاملون مع الوسائل والتقنيات التكنولوجية؛ لإنجاز مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية لخدمة المتعاملين في قطاع الأعمال ومعاملات التراخيص الاقتصادية؛ وذلك بعد دراسة ورصد إنتاجيتهم خلال فترة عملهم عن بُعد مؤخراً.



الموسى: نعمل حالياً على حصر الوظائف والفئات التي ينطبق عليها النظام



وأفاد إبراهيم الموسى المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، إن الموظفين الذين شملتهم المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة بلغ إجمالي عددهم 180 موظفاً موزعين على 66 موظفاً من إدارة التراخيص للوظائف الخاصة بالمعاملات الإلكترونية و114 موظفاً من إدارة الحماية التجارية منهم 90 موظفاً من القسم الميداني للرقابة والتفتيش و24 موظفاً من قسم المعاملات الإلكترونية.

وقال: إن فريق العمل بالدائرة يعكف حالياً على حصر الوظائف والفئات الوظيفية التي ينطبق عليها نظام العمل عن بُعد في مختلف قطاعات وإدارات الدائرة بكافة فروعها في مناطق أبوظبي والعين والظفرة؛ وذلك بالاعتماد على الإحصاءات وتقارير الأداء لمتابعة سير آليات العمل؛ حيث سيتم تنظيم ورشات عمل؛ بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية؛ لتطبيق سياسة العمل عن بُعد بالشكل القانوني والمهني.