دبا الحصن يدشن تدريباته بقيادة المدرب أنطونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

دشّن فريق الكرة بنادي دبا الحصن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2020-2021، بقيادة المدرب البرتغالي روي أنطونيو الذي تم التعاقد معه مؤخراً؛ حيث خاض الفريق، الاثنين، الحصة التدريبية الأولى بمشاركة 20 لاعباً، وسط إجراءات احترازية وفق البروتوكول الصحي لاتحاد الكرة، وكان دبا الحصن أجرى الفحوص الطبية اللازمة للاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأكد محمد سرور المشرف العام للفريق الأول، أن دبا الحصن وضع استراتيجية شاملة للتطوير والبناء على مدى السنوات الأربع القادمة؛ من أجل خلق فريق قوي قادر على حمل الراية الكروية، وتحقيق الطموحات والأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية بالنادي اتخذت حزمة من القرارات الإيجابية بخصوص الإعداد للموسم الجديد وملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، والتي ستكون بالتشاور التام بين إدارة النادي والجهاز الفني.

وأضاف سرور: «سنعمل مجدداً من أجل الصعود بعد أن كان الفريق قاب قوسين من معانقة أضواء دوري الخليج العربي هذا الموسم لولا الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كورونا»، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاقد مع المدرب أنطونيو الذي يعد الخيار الأفضل للمرحلة القادمة؛ نظراً لمعرفته السابقة بالفريق فضلاً عن خبراته الكبيرة وإنجازاته المتعددة.

وأكد البرتغالي روي أنطونيو أن دبا الحصن سيكون مستعداً لجميع التحديات التي تنتظره في الموسم المرتقب وأهمها: تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع معاونيه في الجهاز الفني وضع برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن العديد من المحاور البدنية والمهارية والفنية، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية، منوهاً إلى أن حسم ملف اللاعبين الأجانب سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، حتى يدخل الفريق المعسكر التدريبي بصورة مكتملة؛ لخلق الانسجام بين كل العناصر، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق.