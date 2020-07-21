«كالتكس» ترعى اتحاد كلباء للموسم الثاني

جددت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء عقد الرعاية الرسمية للعام الثاني على التوالي، مع شركة كالتكس العالمية، وإيبكو للزيوت، «الموزعون والمسوقون المعتمدون لزيوت كالتكس وإينوك»، لرعاية الفريق الأول في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.

ووصف علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة الكلباوية، رعاية «كالتكس»، و«ايبكو» بالمهمة لمجابهة عصر الاحتراف الذي يتطلب وجود أكثر من مورد مالي، بجانب الدعم الحكومي الممثل في مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة، لأندية الإمارة، ودعم مجلس الشارقة الرياضي من أجل تحقيق التطلعات المرجوة، معرباً عن أمله في أن تعود الرعاية لناديه والرعاة بالفائدة المرجوة، منوهاً بأن الرعاية التي تستمر للموسم الثاني تتضمن وضع شعارات كالتكس للزيوت على قمصان الفريق الأول، وأيضاً تشمل الرعاية اللوحات الإلكترونية حول الملعب الرئيسي، مبدياً تحفظه على القيمة المادية للرعاية التي أشار إلى أنها مرضية لكل الأطراف.

وأعرب برهان الهاشمي المدير التنفيذي لشركة كالتكس عن سعادته بتجديد عقد الرعاية لفريق اتحاد كلباء الذي يعتبر من بين الأندية العريقة في دوري الخليج العربي، منوهاً بأن كالتكس لديها تواجد دولي وتقوم برعاية المنتخب الأسترالي، معرباً عن أمله في أن تكون رعاية كلباء فاتحة خير لهم بتوقيع عدد من العقود مع أندية محلية ودولية مستقبلاً، متمنياً التوفيق لنادي كلباء خلال استحقاقاته المرتقبة.