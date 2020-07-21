أكسفورد: من المحتمل طرح لقاح «كورونا» في 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، بجامعة أكسفورد، إنه يمكن طرحه بنهاية العام، لكن حدوث هذا غير مؤكد.

وأظهرت بيانات، الاثنين، أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه، طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام، وقالت الباحثة، سارة جيلبرت، لراديو (بي.بي.سي): فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعاً ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور.

وأوضحت أنه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة، ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعاً على ترخيصه للاستخدام الطارئ، مضيفة: يجب حدوث هذه الأمور الثلاثة جميعاً قبل أن يتسنى لنا البدء في تطعيم أعداد كبيرة من الناس.