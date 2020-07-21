مقتل 8 جنود أفغان وإصابة 9 في هجوم انتحاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن انتحارياً فجر سيارة ملغومة في وسط البلاد مستهدفاً قافلة لقوات الجيش، فقتل ثمانية جنود، في هجوم أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه وسط تصاعد العنف في أنحاء البلاد.

وتزايدت الاشتباكات في الأسابيع الماضية بين قوات الحكومة ومتمردي طالبان، بعدما رفضت الحكومة الإفراج عن مئات من سجناء طالبان في إطار اتفاق لمبادلة السجناء، وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن السيارة الملغومة استهدفت قوات الجيش في الحادث الذي وقع، الاثنين، في منطقة سيد آباد في إقليم وردك، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة تسعة آخرين.

من جانبها، أعلنت طالبان مسؤوليتها وقالت، إن عشرات من أفراد القوات الخاصة قتلوا في أحدث هجوم على القوات الحكومية التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح في المعارك الأخيرة.