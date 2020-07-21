شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق بثلاثة مستودعات في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين نجحت فرق إدارة الدفاع المدني بدبي في السيطرة على حريق في ثلاثة مستودعات بمنطقة جبل علي الصناعية، حيث وصلت الفرق للموقع خلال 7 دقائق من ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الساعة 9:07 صباح الثلاثاء، يفيد باندلاع حريق في 3 مستودعات تحتوي على عطور ومواد بلاستيكية في منطقة جبل علي الصناعية.

وحسب مصدر من الدفاع المدني، صنف الحريق بالمتطور ولم يسفر عن أي إصابات وانحسرت الخسائر في محتويات المستودعات الثلاثة.

وأكد المصدر أن كوادر الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الحريق الساعة 11:39وبدأت عمليات تبريد موقع الحادث، ومن ثم تحويله للجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق.

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