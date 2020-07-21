شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تمنع التنقل بين مدنها لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء العمانية، الثلاثاء، أن السلطنة ستمنع الحركة بين كافة محافظاتها خلال الفترة من 25 يوليو/تموز الجاري، إلى 8 أغسطس/ آب المُقبل، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الوكالة إلى منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحال التجارية خلال مدة الإغلاق، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، كذلك سيتم تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية، خلال فترة الإغلاق.
ولفتت الوكالة العمانية، إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها خاصة بعد صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية التي تعرف محلياً بـ «الهبطات»، إضافة إلى الاحتفالات الجماعية بالعيد.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيلها 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان 69887، إضافة إلى 337 وفاة، فيما تماثل 44608 حالات للشفاء.
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