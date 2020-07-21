«عروض الشارقة للتسوق» تنطلق غداً.. بخصومات 75%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يُزاح الستار غداً الأربعاء عن فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق» تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة» الحدث التجاري الأكبر من نوعه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، استثنائياً لدعم قطاع التجزئة، والذي يزخر بباقة متنوعة من الفعاليات الترويجية المميزة التي تستهدف سكان ومقيمي الإمارة على مدار 31 يوماً.

وتشارك في عروض الشارقة للتسوق التي تستمر لغاية 21 أغسطس المقبل، عشرات من مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية، كما تشهد العروض حسومات تصل نسبتها إلى أكثر من 75%، حيث تشمل جميع مراكز التسوق ومحال التجزئة بالشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، كما تحفل بالمفاجآت السارة، بالإضافة إلى مئات الجوائز القيّمة التي تتضمن عدداً من السيارات الفاخرة وإقامة في الفنادق وغيرها الكثير.



تنويع اقتصاد الإمارة



وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن عروض الشارقة للتسوق هي واحدة من مبادرات الغرفة التي أضيفت هذا العام إلى أجندة فعاليات الغرفة التي تندرج في إطار مهامها المحورية الرامية إلى المشاركة بشكل فعّال في تنظيم وتطوير وتنويع اقتصاد إمارة الشارقة والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاعات التجزئة، مؤكداً أن عروض الشارقة للتسوق ستشكل فرصة هامة للقطاع في هذا التوقيت الذي يتزامن مع العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، عن طريق تعزيز حركة المبيعات والأسواق وإنعاشها، لافتاً إلى أن الفعاليات التجارية التي تحرص الغرفة على تنظيمها سنوياً غدت أحداثاً تنتظرها مختلف القطاعات، عدا عن تحولها إلى مناسبة جاذبة ومشوقة لسكان الإمارة نظراً لما تزخر به من أنشطة ترفيهية مميزة وحسومات مغرية وجوائز قيمة، معرباً عن شكر الغرفة لكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الذين أسهموا في دعم انطلاق هذه النسخة الاستثنائية.



العديد من المفاجآت

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أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق ستنطلق في معظم المراكز على مستوى إمارة الشارقة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للغرفة، وهم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشريك الماسي المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW، مشيراً إلى أن الحدث يحمل العديد من المفاجآت السارة للمتسوقين الذين سيحظون بفرص الفوز بمئات الجوائز القيمة التي ستمنحها مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لزبائنها بموازاة إطلاقها أفضل العروض الترويجية والحسومات، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك إلى جانب باقة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر البهجة في أجواء الإمارة وإضفاء مزيد من المتعة والسرور على العطلة الصيفية في الشارقة، بما يُسهم في إسعاد سكان الإمارة، مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع.



مراكز التسوق المشاركة



وأعلن عدد من أكبر مراكز التسوق التي أكدت مشاركتها في هذا الحدث عن إطلاق أقوى عروضها على مدار العام، وهم مركز صحارى سنتر والواحة مول وسيتي سنتر الشارقة ومركز زوايا ووك ومركز زيرو 6، إلى جانب عدد كبير من المحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة.