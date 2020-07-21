شكرا لقرائتكم خبر عن 522 إصابة و4 وفيات بكورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 522، ليصل إلى 202345.

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد، ليصل إلى 9090 بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

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