بيان يكشف لأول مرة تفاصيل مخطط "حزب الله" وإيران ضد إهداف داخل إسرائيل

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وادعى "الشاباك"، في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر، أن "خلية الجبهة الشعبية التي تم اعتقالها كانت تخطط لتنفيذ عمليات واختطاف جنود من أجل المساومة على إخراج أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال"، زاعماً أن الخلية على علاقة وثيقة مع إيران وحزب الله".

وبحسب البيان، فإن عملية اعتقال الخلية تمت خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد اعتقال يزن أبو صلاح (23 عامًا) من بلدة عرابة في جنين، الذي اعتقل في العشرين من أبريل/ نيسان الماضي، خلال تخطيطه لتنفيذ هجوم.

وادعى "الشاباك"، أن "أبو صلاح اعتقل بعد شرائه أسلحة وتجنيده نشطاء لتنفيذ عمليات قرب جنين ونابلس ورام الله"، مشيرًا إلى أن الخلية مكونة من 8 نشطاء تم اعتقالهم جميعًا.

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ووفقًا للمزاعم الإسرائيلية، فإن "الخلية خططت لخطف جندي إسرائيلي، إلى جانب تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة على غرار تلك التي جرت قرب مستوطنة دوليف، مؤكدة أن أبو صلاح وبعض أعضاء الخلية كانوا على اتصال مع منظمة قومية سورية، إلى جانب التواصل مع أشخاص لهم ارتباطات بإيران وحزب الله، وعرض عليه الذهاب إلى لبنان للتدريب العسكري وإنتاج العبوات وغيرها.

وظهر من التحقيقات مع محمد أبو صلاح، حسب الشاباك، أن الخلية "على اتصال مع أسعد العاملي الملقب بـ "ذو الفقار" والذي ينسق العلاقات مع إيران وحزب الله.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، قال إن إيران وحزب الله اللبناني يدفعونا إلى حافة الهاوية. وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، حوارا مع ليبرمان، ذكر من خلاله أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قد أعرب عن قلقه من إيران تمتلك اليورانيوم المخصب الذي يبلغ ثماني أضعاف الكمية المسموح بها وفقا للاتفاقية النووية، وبأنه قبل شهر أطلقت إيران بنجاح قمرا للتجسس.