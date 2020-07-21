الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من "أنصار الله" في غارة لطيران التحالف

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة في الجيش اليمني على صفحته في "فيسبوك"، أن "طيران التحالف العربي استهدف بغارة جوية آلية تابعة للحوثيين في مربع الصوح بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة". وأكد أن "الغارة الجوية أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الحوثيين كانوا على متن الآلية". يأتي ذلك غداة انحسار الغارات الجوية للتحالف العربي على مناطق سيطرة الحوثيين، حيث شن طيران التحالف العربي، الاثنين، 5 غارات توزعت على محافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن، بعد يوم من تعرض 3 محافظات إلى 22 غارة جوية.

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