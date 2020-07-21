حبس مصاب بكورونا تعمد السعال في وجه الأطباء بالبحرين

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي، أن النيابة أجرت تحقيقاتها، وتبين لها، قيام مصاب بكورونا بتعريض الأطباء العاملين في مركز الفحص للعدوى.
وكان المركز قد أبلغ عن قيام مصاب بكورونا، بالوصول للمركز مع تعمد عدم ارتداء كمامة والسعال في وجه الأطباء.
وقام المتهم أيضا بالسعال في يده ولمس الأطباء بسرعة بأماكن متفرقة من أجسامهم لنقل الفيروس إليهم.
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كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
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