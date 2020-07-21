الرزاز: الأردن مستعد للنظر بإيجابية إلى حل الدولة الواحدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقال الرزاز في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن "أي حل لا يتضمن قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية سيدفع المنطقة بأسرها إلى حالة فوضى، إلا أن الأردن على استعداد للنظر بإيجابية إلى حل قائم على إنشاء دولة فلسطينية إسرائيلية واحدة، بشرط أن تضمن هذه الدولة حقوقا متساوية لكلا الطرفين".
وأضاف "لقد تجنب القادة الإسرائيليون أي نوع من حل الدولة الواحدة، خوفا من أن يتفوق السكان الفلسطينيون من حيث العدد ويهددوا الهوية الدينية لإسرائيل، لكن الفكرة تزايدت شعبيتها بين النشطاء الفلسطينيين، بعدما تضاءلت احتمالات إقامة دولتهم الخاصة".
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وبشأن قضية ضم إسرائيل لأراضي من الضفة الغربية، فحذر الرزاز من أن "خطة الضم الإسرائيلية، ستثير موجة واسعة من أعمال التطرف في المنطقة، وبالتالي ستؤدي إلى تقويض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أن "مع تلك الخطوات لن نتقدم خطوة تجاه حل الدولتين… لذلك أقول دعونا نعرف إلى أين نتجه، وهل سيكون هناك حل الدولة الواحدة؟ وما طبيعة هذا الحل؟".
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