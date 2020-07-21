47 ثانية مدة الفيديو الذي يصور رجالا ببزّات يتشابكون بالأيدي داخل قاعة. وأرفق الفيديو بالتعليق "انقسامات وانشقاقات داخل البرلمان التركي للمطالبة بوقف التدخل التركي في ليبيا". وحصد الفيديو آلاف المشاركات عبر موقعي "تويتر" و"فيسبوك".
وبحسب ما وقع عليه فريق تقصي صحة الأخبار في فرانس برس، بدأ تداول هذا الفيديو في 16 تموز/ يوليو 2020 في هذا السياق، أي بعد يومين على إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد للمشير خليفة حفتر، أنه أجاز لمصر التدخل عسكريا في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشددا على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المحتل الغازي" التركي.
إلا أن الادعاء خطأ، والفيديو الذي يعود إلى العام 2016 يصوّر شجارًا نشب بعد طلب رفع الحصانة القضائية عن بعض النواب.
ففي الثالث من أيار/ مايو 2016، تبادل نواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه بينما كانت اللجنة الدستورية البرلمانية تعقد اجتماعا لمناقشة اقتراح تدعمه الحكومة بنزع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم.
والشجار كان أسوأ ما يشهده البرلمان التركي ويعكس التوترات السياسية العميقة التي تعانيها البلاد. ودفع الشجار برئيس اللجنة إلى تأجيل الجلسة.
وفي 20 مايو/ أيار 2016، صادق البرلمان التركي بغالبية كبيرة على هذا المشروع المثير للجدل في ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإبعاد نوابه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أثار جدلا واسعا... هل هذه الاشتباكات العنيفة داخل برلمان تركيا بسبب التدخل في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.