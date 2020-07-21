بعد تأجيل زيارة الكاظمي للسعودية... أمير قطر يصدر توجيها بشأن العراق

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، أبلغ رئيس الوزراء القطري، نظيره العراقي بتوجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مستشفيين ميدانيين مجهزين بمختلف المعدات الطبية إلى العراق دعما للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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من جانبه، قدم رئيس الوزراء العراقي الشكر للأمير على هذا الدعم ووقوف دولة قطر الدائم إلى جانب العراق.

يأتي ذلك تزامنا مع توقيع السعودية والعراق، ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك، يوم الاثنين الماضي، مذكرتي تفاهم، إحداهما بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المال العراقية، وأخرى في المجال الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، تشمل مذكرة التعاون في المجال الصحي، تقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي، إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين الفائت، السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين.

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".