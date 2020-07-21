وزير الطاقة: الجزائر ستنشر قبل سبتمبر نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة

وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في أوبك، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة، وقال الوزير، الذي تولى منصبه هذا العام للإذاعة الرسمية: "نحن في وضع اقتصادي صعب"، بحسب ما ذكرته وكالة "الجزائر ultraa".

​واعتمدت الجزائر قانونا جديدا للطاقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 يهدف لزيادة جاذبية قطاع النفط الجزائري، لكنها لم تنشر نصوص تطبيقه، وقال العطار إن المستثمرين الأجانب ينتظرونها لاتخاذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وأضاف أن النصوص ستُنشر قبل سبتمبر/ أيلول، وأشار إلى أن هناك 50 اكتشافا صغيرا للنفط والغاز في حاجة للتطوير، وقال: "نرحب بعمل الشركات الأجنبية مع سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية الجزائرية) في هذه الحقول".