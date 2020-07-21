عائلة سورية تطلق اسمي "آيا" و "صوفيا" على توأميها

هطاي / الخليج 365

تعبيرا عن سعادتها بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة، أطلقت عائلة سورية تقيم في تركيا، اسمي "آيا" و "صوفيا" على توأميها، اللتين رزقت بهما الشهر الفائت.

ولجأ الزوجان سماح و كرم البازو قبل 7 سنوات إلى تركيا، حيث أقاما في قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وبعد عام على زواجهما رُزقا بـ "ميرال"، وبمرور 3 سنوات احتضنا طفلتهما الثانية "سارة"، بينما أبصرت "آيا" و "صوفيا" النور الشهر الماضي.

وتزامن بحثهما عن أسمين للتوأم مع قرار إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة، ما ألهمهما تسمية إحدى الطفلتين "آيا" والأخرى "صوفيا".

Advertisements

وارتأت الأم سماح البازو تسمية طفلتيها بـ "آيا" و"صوفيا" تذكيرا بالأهمية التاريخية لليوم الذي فُتح فيه المسجد مجددا للعبادة، كما جاء في تصريح أدلت به لمراسل الخليج 365.

فإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة - تضيف الأم - جعلنا نشعر بسعادة كبيرة.

وأعربت سماح البازو عن شكرها للرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي على كرم استضافتهم.

من جهته أفاد كرم، والد الطفلتين، أنه يعيش حياة سعيدة في تركيا مع زوجته وأطفاله، مبديا رغبته في زيارة "آيا صوفيا" في أقرب فرصة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.