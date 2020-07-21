ليبيات يطالبن الأمم المتحدة بكشف مصير ذويهن المختفين قسرا

طرابلس / الخليج 365



نظمت عشرات النساء وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن المختفين قسرا لدى مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مناطق شرقي البلاد.

كما نددت بعض المحتجات بجرائم قتل ذويهن على يد مليشيا حفتر، الذين عثر على جثثهم ضمن مقابر جماعية في الفترة الأخيرة.



ومؤخرا، تم اكتشاف مقابر جماعية جنوبي طرابلس ومدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق العاصمة) جراء مجازر ارتكبتها مليشيا حفتر والقوات الموالية لها.



ورفعت النساء لافتات حملت عبارات من قبيل: "نطالب الأمم المتحدة بالكشف عن مصير أبنائنا المخطوفين"، و"نطالب بإرجاع أبنائنا المخطوفين في الشرق"، و"أين أبناؤنا المخطوفون؟".



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كما رفعن لافتات كتب عليها "أين أبناء ترهونة(؟).. ترهونة تعاني الظلم"، و"نطالب بتحويل المعتقلين إلى القضاء"، و"العدالة يا قضاء.. أين حقوق السجناء(؟).. الإفراج للمظاليم".



وحمل عدد من النساء صورا لأبنائهن وإخوتهن الذين اختطفتهم مليشيا حفتر، ولا يعرف أي شيء عنهم حتى الآن، ويواجهون مصيرا مجهولا.



وارتكبت مليشيا حفتر، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، منذ بدء عدوانها على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019.



ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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