الصومال يطلق نداء استغاثة: متضررو الفيضانات بحاجة لمساعدة فورية

مقديشو / الخليج 365



أطلق الصومال نداء استغاثة، الثلاثاء، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت بعض مناطقه مؤخرا.



جاء ذلك في مؤتمر صفي عقده وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة الفيدرالية حمزة سعيد حمزة، في مكتبه بالعاصمة مقديشو.



وقال حمزة: "حان الوقت لتقوم وكالات الإغاثة، بممارسة دورها في إنقاذ الأرواح، والوصول إلى السكان المتضررين جراء الفيضانات".



وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد، تسببت بحدوث فيضانات في أجزاء كثيرة منه.



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وأضاف أن ذلك تسبب "بنزوح واسع النطاق لسكان المناطق المتضررة، وخاصة في محافظات شبيلي السفلى، وشبيلي الوسطى، وإقليم بنادر، وأجزاء من أقاليم جوبا بجنوب البلاد".



ولفت حمزة إلى أن النازحين "أصبح لديهم احتياجات عاجلة من الغذاء والمأوى"، مشددا على "ضرورة تقديم الوكالات الإغاثية المساعدة لهم بشكل عاجل".



ومؤخرا، نزحت أكثر من 1500 عائلة من منازلها في مدينة أفجوي (30 كم من العاصمة مقديشو) وقراها، جراء فيضانات ناجمة عن ارتفاع مستوى مياه نهر "شبيلي" نتيجة الأمطار الغزيرة.



كما فرت نحو 291 أسرة، بحسب بيان لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث، من ديارها في بلدة "جنالي" بإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب الصومال، بعد ارتفاع مستوى مياه النهر.



وتكررت في السنوات الأخيرة فيضانات نهر شبيلي في موسم الأمطار، ما أثر سلبا على حياة سكان أقاليم هيران، وشبيلي الوسطى، وشبيلي السفلى.

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